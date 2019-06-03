Флот мельчает. Россия — празднует
Флот мельчает. Россия — празднует

Что скрывается за красивой картинкой военно-морских парадов ВМФ

Подготовка к участию в Главном военно-морском параде является одной из основных задач летнего периода обучения военнослужащих ВМФ. Об этом рапортовали участники круглого стола, который недавно провела газета «Красная звезда», командир Балтийской военно-морской базы (ВМБ) контр-адмирал Александр Пешков и командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев.

Главный военно-морском парад регулярно проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ, который выпадает на последнее воскресенье июля. При поддержке Минобороны РФ данный праздник отмечается очень широко. В этот день смотры войск проходят на всех военно-морских базах России, включая пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

В прошлом году, по информации Минобороны, в военно-морских парадах приняли участие более 13,5 тысячи моряков, 195 кораблей различных классов, 130 судов обеспечения, свыше 70 самолётов морской авиации. Данная цифра позволяет сделать вывод о том, что в смотрах войск ежегодно задействуется большая (или значительная) часть строевых кораблей ВМФ

Данный факт на официальном уровне преподносится как некое достижение. Действительно вереница боевых кораблей, судов обеспечения и подлодок —потрясающее по своей красоте зрелище. У наблюдающего за её прохождением обывателя или телезрителя невольно рождается чувство гордости за отечественный флот.

Без сомнения это очень правильное чувство, как и любовь к Родине, которая должна жить в сердце человека вне зависимости от экономической и политической ситуации. Однако в голову человека, следящего за развитием армии и флота, невольно прокрадывается «еретическая» мысль: А правильно ли каждый год в сезон интенсивной навигации привлекать столько сил и средств для проведения парадов, не имеющих, по сути, никакого значение для боевой подготовки?

Особое таинство

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, зачем в принципе проводятся военные парады. Так называемая либеральная общественность России считает, что они пропагандируют «милитаризм», наносят финансовый ущерб госбюджету и являются своеобразным «опиумом для народа».

Сложно не согласится с тем, что парады — достаточно дорогое удовольствие, их организация занимает огромное количество времени и требует выделения определённых ресурсов. Однако смотры войск регулярно проводятся во множестве стран мира, в том числе в западных, причём несколько раз в год. В развитых демократических государствах никто всерьёз не рассуждает о «милитаризме» и бряцании оружием

Парады выполняют очень важные функции. Во-первых, они всегда объединяют людей. С восторгом за проходящими колоннами техники или кораблями наблюдают как простые граждане, так и представители военно-политической элиты. Положительные эмоции и воодушевление испытывают сами участники этого действия, ощущая, что страна нуждается в них и гордится ими.

Во-вторых, парады имеют определённую духовную и политическую подоплёку. Например, очень часто в постсоветских странах смотр войск проходит по случаю празднования Дня независимости, и крайне редко — в День Победы. На пространстве СНГ отделение от СССР воспринимается как важнейшее и безусловно положительное событие в истории.

При этом в России в День независимости (12 июня) никаких массовых торжеств не проводится. Абсолютным приоритетом в нашей стране является празднование 9 мая. Но День Победы по своему духовному значению близок ко Дню независимости, который, например, отмечают Соединённые Штаты.

В-третьих, парады необходимы для демонстрации новейшего оружия обществу, союзникам, партнёрам и вероятному противнику. Показывая публично новую ракету, танк, самолёт, корабль или подлодку государство даёт понять, что оно уделяет приоритетное внимание вопросам национальной обороны и совершенствованию вооружённых сил.

Конечно, при большом желании в демонстрации новейшего оружия можно разглядеть «завуалированные угрозы» и «агрессивные сигналы», но, как правило, здравый смысл в подобных выводах отсутствует

В то же время парады не должны превращаться в самоцель и проводится механически, превращаясь в «показуху». Традиция смотра войск — это особое таинство. Её смысл не в том, чтобы организовывать парад в любом качестве и как можно чаще. Например, неразумно проводить парад вида или рода вооружённых сил, состояние которого оставляет желать лучшего.

Парад системных проблем

Однако именно это происходит последние годы на Военно-морском флоте России. Из всех видов ВС ВМФ больше всего пострадал от последствий распада СССР и экономических передряг демократической России. «Русская Планета» неоднократно поднимала проблему «москитизации» отечественного флота и указывала на отсутствие адекватных планов по его строительству. 

Достаточно сказать, что за почти 30 лет ВМФ не получил ни одного нового эсминца и крейсера

Обновление боевого корабельного состава происходит в основном за счёт корветов и малых ракетных кораблей (МРК). Эсминцы и крейсеры, способные выполнять задачи в дальней морской зоне, фактически заменяются менее крупными кораблями — фрегатами проекта 22350 и проекта 11356Р/М.

В воздухе повис вопрос о статусе России как океанской державы из-за отсутствия боеспособных авианосцев. В составе ВМФ лишь один авианесущий корабль — «Адмирал Кузнецов», которого преследуют неудачи даже во время ремонта. В конце 2018 года в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, в котором находился «Кузнецов». Авианосец чудом удалось спасти, но перспективы ввода его в строй стали ещё более туманными.

В планах Минобороны построить как минимум один атомный авианосец проекта 23000 «Шторм», однако на сегодняшней день отсутствуют официальные сведения о примерных сроках его строительства. Источники ТАСС сообщают, что закладка состоится в 2023 году. Но этот срок (как часто бывает) с большой вероятностью сдвинется вправо

Несмотря на печальное до слёз техническое состояние «Кузнецова», Минобороны не стесняется его рекламировать как символ военной мощи РФ. Например, в 2017 году перед ремонтом авианосец возглавил парадный строй в Североморске. В июле 2019 года многострадальный корабль вновь примет участие в смотре войск Северного флота в честь Дня ВМФ.

Демонстрационная акция

Складывается впечатление, что военное ведомство или некоторые отдельные высокопоставленные лица из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать гражданам (а может и миру) могущество отечественного флота, причём за счёт показа преимущественно советских кораблей.

Новых кораблей и подлодок на военно-морских парадах РФ единицы. Например, в 2019 году Балтийский флот продемонстрирует на параде МРК проекта 22800 «Советск», один из немногих новых боевых кораблей в составе этого оперативно-стратегического объединения

Самым же дряхлым российским флотом является Тихоокеанский. С 1990-х годов он получил лишь два новых надводных корабля — корветы «Совершенный» и «Громкий». Однако и на Дальнем Востоке запланированы парад и масштабные торжества, на которых вновь прозвучат пафосные речи о росте боевого могущества ВМФ и о славной истории советского флота, который мог на равных конкурировать с ВМС США.

Нужно ли в текущей ситуации с таким размахом праздновать День ВМФ, отвлекая к тому же экипажи кораблей от выполнения учебных задач и боевого патрулирования?

Складывается впечатление, что Главный военно-морской парад в Петербурге и смотры на флотах необходимы лишь для того, чтобы отвлечь внимание общества от системных проблем ВМФ и регулярных срывов сроков поставок новых кораблей и подлодок. Каждый год публика наблюдает за проходом одних и тех же образцов морской техники, причём большая часть из них, как говорилось выше, была построена в СССР

Конечно, Россия не должна отказываться от празднования Дня военно-морского флота. Но стоит ли уделять столько внимания организации парадов, тем более в ущерб учебной и боевой подготовке? Может имеет смысл проводить Главный военно-морской парад в Петербурге не в ежегодном формате, а хотя бы через три-четыре года. За этот период в составе ВМФ могут появиться новые корабли, и ценность парада в Северной столице только возрастёт.

Однако ожидать подобного, наверное, не стоит. Уже в конце июня информационный шум вокруг военно-морских парадов в федеральных СМИ и на ТВ заглушит материалы с объективной оценкой возможностей ВМФ и призывы неравнодушных граждан решать накопившиеся проблемы, которые тормозят развитие отечественного флота.

Теги:
Места: Россия
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