Политика

В Эстонии призвали «готовиться» к проведению Россией военных учений «Запад-2021». Об этом сообщают эстонские СМИ.

Военные учения пройдут в середине сентября на территории России и Беларуси.

Разведывательный центр Эстонии назвал совместные российско-белорусские военные маневры несущими опасность, и призвал готовиться к обострению ситуации.

В эстонском разведцентре утверждают, что учения на западных российских территориях несет угрозу для стран Балтийского региона, пишет «ОСН».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила американский телеканал CNN во лжи.

Захарова отметила, что телеканал выдал «украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне».