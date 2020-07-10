По состоянию на 10 июля 11:00
Заболевших713 936
За последние сутки6 635
Выздоровело 489 068
Умерло11 017
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Эстония пугает своих граждан российской угрозой

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 07:53
2 мин
1
фото: Pixabay

Российское посольство в Эстонии призывает местных политиков не пугать свое население, угрозой, которая якобы исходит от РФ. Дипломаты предлагают, наоборот, заняться налаживанием добрососедских отношений.

В российском диппредставительстве отмечают стремление обвинить Россию вынашивание агрессивных планов, которые угрожают суверенитету Эстонии. Особенно такие заявления участились на фоне прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Также большой резонанс и обвинения в стремлении переписать историю вызвала статья президента России Владимира Путина, посвященная 75-летию победы Советского Союза над нацизмом.

Российские дипломаты предлагают направить все усилия га налаживание диалога и поиск тем для взаимовыгодного сотрудничества, пишет «РИА Новости».

Ранее французское издание AgoraVox высмеяло заявления Киева о российском «вторжении».

Автор материала Кристель Неан предложила открыть специальный центр для изучения безумия, которое поразило украинскую элиту.

темы
Россия
политика
Эстония
2 мин