Политика

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Российское посольство в Эстонии призывает местных политиков не пугать свое население, угрозой, которая якобы исходит от РФ. Дипломаты предлагают, наоборот, заняться налаживанием добрососедских отношений.

В российском диппредставительстве отмечают стремление обвинить Россию вынашивание агрессивных планов, которые угрожают суверенитету Эстонии. Особенно такие заявления участились на фоне прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Также большой резонанс и обвинения в стремлении переписать историю вызвала статья президента России Владимира Путина, посвященная 75-летию победы Советского Союза над нацизмом.

Российские дипломаты предлагают направить все усилия га налаживание диалога и поиск тем для взаимовыгодного сотрудничества, пишет «РИА Новости».

Ранее французское издание AgoraVox высмеяло заявления Киева о российском «вторжении».

Автор материала Кристель Неан предложила открыть специальный центр для изучения безумия, которое поразило украинскую элиту.