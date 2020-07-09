Во Франции посмеялись над заявлением Киева о российском «вторжении»

Политика

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Французское издание AgoraVox высмеяло заявления Киева о российском «вторжении».

Автор материала Кристель Неан предложила открыть специальный центр для изучения безумия, которое поразило украинскую элиту.

Журналистка написала статью о том, почему Украина пытается запугать своих граждан вторжением из России и высмеяла слова и действия киевских политиков и командующих.

Неан напомнила, что в Киеве пугали тем, что Россия начнет военные действия из-за поправок в Конституцию, которые, кстати, поддержало большинство граждан РФ, или из-за проблем с водой в Крыму, которые уже также практически решены.

По мнению Неан, заявления украинских политиков еще более нелепы, чем указанные причины для «нападения» России. «Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», - приводит слова журналистки «Российская газета».

Военно-морские силы (ВМС) Украины начали подготовку к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией. С таким заявлением ранее выступил командующий боевым украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.