Новости – Политика
Политика
Элла Памфилова разберется с силовиками, мешающими КПРФ дойти до суда с исками
29 сентября, 2021 12:28
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова недовольна тем фактом, что силовики мешают представителям Коммунистической партии России подавать в суд иски в суд о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования. Она потребует от полицейских объяснений.
«И хотя позиция ЦИК России не совпадает с позицией КПРФ, партия имеет право на обращение в суд, и препятствовать ей никто не имеет право. Поэтому я направлю обращение в ГУ МВД Москвы, чтобы они объяснили ситуацию», - говорится в Telegram-канале «ЦИК России».
Ранее сообщалось о том, что коммунисты в полном составе покинули первое после перерыва заседание Мосгордумы.
Обсудите на форуме:
Как вы думаете, Элла Памфилова действительно разберется с силовиками, мешающими КПРФ подавать иски в суд о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования?
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости