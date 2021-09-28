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Политика
Полиция пришла в юрслужбу КПРФ перед подачей исков о незаконности электронного голосования
28 сентября, 2021 12:18
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АГН Москва/Global Look Press
Полиция пришла в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. В этот момент там находился юрист от КПРФ с судебными исками о незаконности электронного голосования.
По словам пресс-секретаря КПРФ в Мосгордуме Никиты Попова, полиция заблокировала приемную.
«Сделано это было перед подачей наших исков в суд», - сказал Попов. Об этом пишет «Интерфакс».
Полицейские пришли для проверки, не уточнив, с чем она связана.
28 сентября - день подачи исков КПРФ в Пресненский суд. Ответчиком будет избирательная комиссия по онлайн-голосованию.
До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил президенту России Владимиру Путину претензии из-за электронного голосования. Глава государства ответил в свойственной манере.
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