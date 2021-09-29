Фракция КПРФ в полном составе покинула заседание в знак протеста
Фракция КПРФ в полном составе покинула первое после перерыва заседание Московской городской думы. Этот шаг - протест коммунистов в связи с результатами электронного голосования, которые они не признают.
Заседание проводилось в дистанционном режиме. КПРФ объявили о бойкоте и потребовали освободить людей, задержанных на митинге за честные выборы. Коммунисты заявили, что не признают итоги онлайн-голосования.
Об этом сообщило издание Znak.com в Telegram.
Накануне сообщалось, что в юрслужбу КПРФ пришла полиция. Это произошло перед подачей исков в суд об оспаривании итогов электронного голосования в Москве.
Днем ранее главный коммунист Геннадий Зюганов высказал претензии по онлайн-голосованию лично президенту России Владимиру Путину. Глава государства ответил в свойственной манере.