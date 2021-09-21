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Политика
Джо Байден заговорил об авторитаризме и вспомнил про Беларусь
21 сентября, 2021 21:05
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Youtube / WKYC Channel 3
Авторитарные режимы заявляют о кончине демократии, но они неправы. Демократия жива по всему миру, даже в самых несвободных странах. Об этом в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил президента США Джо Байден.
По его словам, авторитарные правители заявляют, что «в мире покончено с демократией». Но это не так.
«Истина в том, что демократический мир повсеместно жив в антикоррупционных активистах, правозащитниках, в журналистах, в мирных демонстрантах в Беларуси, Бирме, Кубе, Венесуэле, на передовой и в других точках», - сказал американский лидер.
Ранее Байден заявлял о том, что «эра бесконечных войн» закончилась и пообещал перестать применять силу по любому поводу.
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