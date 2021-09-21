Новости – Политика
Политика
США откажутся от «излюбленного» метода решения проблем
21 сентября, 2021 17:50
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Youtube / The Telegraph
Соединенные Штаты будут применять военную силу только в крайнем случае. Этот метод не должен быть универсальным ответом на любой кризис. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что Штаты завершили 20-летнюю кампанию в Афганистане. Теперь Вашингтон будет придерживаться дипломатических способов решения конфликтов.
Американский лидер подчеркнул, что «использование военной силы должно быть последним, а не первым инструментом, и не должно быть ответом на любую проблему в мире».
При этом Байден заверил, что Штаты будут защищать свои интересы и готовы использовать силу, однако «каждая миссия должна быть ясна и достижима», передаёт РИА «Новости».
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