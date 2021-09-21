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Политика
Джо Байден заявил о завершении «эры бесконечных войн». Теперь только дипломатия
21 сентября, 2021 17:34
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Youtbe / DW News
Соединенные Штаты вышли из Афганистана и тем самым закончили «эру бесконечных войн». Вместо неё начинается «эпоху неустанной дипломатии». Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Сегодня, 21 сентября, в Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня. В штаб-квартиру ООН съехались главы государств. В первый день ожидается выступление президентов Бразилии, Турции, Ирана и Южной Кореи, отмечает РИА «Новости».
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