Джо Байден продлил санкции против Беларуси
Санкции США, введенные против Беларуси в 2006 году, продлили на год. Соответствующий документ подписал американский лидер Джо Байден.
Санкции были введены в связи с обвинениями белорусских властей в нарушении прав человека, политических репрессиях и коррупции. Минск эти обвинения отрицает, пишут «Известия».
Западные санкции толкают Минск на признание Крыма российским.
В Беларуси допускают открытие авиасообщения с Крымом, фактически это будет признанием полуострова российским.
Как также рассказал в интервью «Русской планете» председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, Минск увеличит авиационную активность в страны Азии и Россию после введения санкций Западом из-за посадки самолета с экс-главредом «Nexta» Романом Протасевичем на борту.