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Политика
Джо Байден не захотел «сводить с ума» американских журналистов
17 июня, 2021 07:43
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PignatelliEUC Global Look press
Президент США Джо Байден раскритиковал американских журналистов после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным.
Американские журналисты, участвующие в пресс-конференции Байдена по итогам саммита с Путиным, расстроили главу США своим негативным настроем.
«Вы настроены негативно», - сказал Байден, отметив, что понимает попытки задать ему вопрос в отрицательном ключе, чтобы репортаж получился острым.
«Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов», - приводят слова Байдена «РИА Новости».
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