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Политика
Джо Байден накануне встречи «пугает» Владимира Путина
10 июня, 2021 09:31
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CNP/AdMedia/Global Look press
Президент США Джо Байден продолжает нагнетать обстановку накануне встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Во время своего выступления перед военными на американской базе в Великобритании он заявил, что «Америка вернулась».
Байден своим «грозным» заявлением сорвал аплодисменты американских военных, рассказав о планах на встречу с Путиным: «Я дам ему понять, что США вернулись».
«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», - сказал Байден под аплодисменты военных. По его словам, США полны решимости играть роль сильного лидера на международной арене и готовы «вести за собой с силой», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Джо Байден будет «ясным и прямым» во время встречи с Владимиром Путиным.
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