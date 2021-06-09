Джо Байден 50 лет «готовился» к встрече с Владимиром Путиным
Официальный представитель американской администрации Джен Псаки рассказала о подготовке президента США Джо Байдена и его команды к встрече с российским лидером Владимиром Путиным и саммитам НАТО и G7.
Псаки отметила многолетний политический опыта Байдена, на которые он опирается. По ее словам, он серьезно готовится со своей командой.
«Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7», - сказала Псаки.
В ходе своего первого зарубежного турне Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, посетит саммит G7, саммит США-НАТО в Брюсселе. 16 июня в Женеве он встретится с Путиным, пишет «РИА Новости».
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