Джо Байден будет «ясным и прямым» во время встречи с Владимиром Путиным
В Белом доме анонсировали стиль общения президента США Джо Байдена во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
В ходе брифинга в Белом Доме советник Байдена по нацбезопасности Джек Салливан рассказал, что президент США уверен, что «он должен быть ясным и прямым во всех аспектах встречи с Путиным», - пишет «РИА Новости».
Ранее официальный представитель американской администрации Джен Псаки рассказала о подготовке Байдена и его команды к встрече с российским лидером Путиным и саммитам НАТО и G7.
Псаки отметила многолетний политический опыта Байдена, на которые он опирается. По ее словам, он серьезно готовится со своей командой.
«Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7», - сказала Псаки.