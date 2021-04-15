Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться «в предстоящие недели»
Американский лидер Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели».
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Вашингтон предпочитает «стабильные и предсказуемые отношения с Россией». «Это важно, чтобы избегать просчетов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», - сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что 13 апреля Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить вопросы взаимоотношениях двух стран.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не будут спешить с проработкой встречи президентов двух стран.
Напомним, рубль резко укрепился после того, как американский лидер Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться