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Политика

Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться «в предстоящие недели»

Артем Денисов
15 апреля, 2021 00:38
2 мин
Артем Денисов
15 апреля, 2021 00:38
2 мин
AP/Pool/ABACA Andrew Harnik / Po
AP/Pool/ABACA Andrew Harnik / Po

Американский лидер Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели».

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Вашингтон предпочитает «стабильные и предсказуемые отношения с Россией». «Это важно, чтобы избегать просчетов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», - сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что 13 апреля Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить вопросы взаимоотношениях двух стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не будут спешить с проработкой встречи президентов двух стран.

Напомним, рубль резко укрепился после того, как американский лидер Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться

Ранее по теме:  Пусть весь мир подождет! Москва не будет спешить с проработкой встречи Путина и Байдена
Ранее по теме:  Разговор Владимира Путина с Джо Байденом оказал сильное влияние на рубль
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