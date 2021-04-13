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Экономика

Разговор Владимира Путина с Джо Байденом оказал сильное влияние на рубль

Артем Денисов
13 апреля, 2021 23:31
2 мин
Артем Денисов
13 апреля, 2021 23:31
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Курс доллара снизился до 76,16 руб.

На минимуме стоимость американской валюты падала до 75,95 руб. Также снизился и курс евро - до 90,91 руб. Рубль резко укрепился после того, как американский лидер Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить вопросы взаимоотношениях двух стран.

Новость о разговоре двух лидеров также оказала положительное влияние на фондовый рынок. Так, индекс Мосбиржи завершил основную сессию ростом на 0,1%, до 3526,3 пункта. Индекс РТС прибавил 1,82% по отношению к уровню предыдущего закрытия и поднялся до 1458,51 пункта.

Как сообщили аналитики «ВТБ Инвестиций», российская валюта и дальше будет укрепляться. К концу года курс доллара может опуститься до 72,5 руб. Поддержку российской национальной валюте может оказать комфортная ситуация на нефтяном рынке и ранний старт ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка России, сообщает РБК.

К середине текущего года доллар будет стоить 80 рублей, а евро — 96 рублей.

По данным датского Saxo Bank, национальная валюта России ослабнет даже в условиях ожидаемого банком роста цен на нефть.

Ранее по теме:  Ведущий европейский банк предсказал падение рубля в ближайшие месяцы
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