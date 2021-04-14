Пусть весь мир подождет! Москва не будет спешить с проработкой встречи Путина и Байдена
Россия и США не будут спешить с проработкой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, определен ли временной интервал для принятия решения о том, когда состоится двухсторонний саммит, он сказал: «Нет, здесь никто, конечно, спешить не будет». По словам пресс-секретаря президента России, если Вашингтон после предложения о проведении встречи введет новые антироссийские санкции, Москва будет расценивать данный факт как то, что заявления американских властей расходятся с делами, сообщает РБК.
13 апреля Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить вопросы взаимоотношениях двух стран.
После разговора рубль укрепился, а фондовый рынок пошел вверх.