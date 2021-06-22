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Политика
Дженн Псаки предупредила об ударах по России без предупреждения
22 июня, 2021 08:03
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Alex Edelman - Pool Via CnpKeystone Press Agency Global Look press
США не будут предупреждать Россию о кибер-ударах, если таковые будут производиться в ответ на российские действия. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
На российско-американском саммите, прошедшем в Женеве, президент США Джо Байден заявил, что в случае если приписываемые российским хакерам кибератаки на важные объекты в Соединенных Штатах продолжатся, Россия получит ответ, предупреждать о котором Вашингтон не будет.
США будут действовать без предупреждения, заявила Псаки. При этом список российских объектов, на которые могут быть нацелены удары, Вашингтон не называет, пишет «РИА Новости».
В США «ничего не изменилось» после российско-американского саммита в Женеве.
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