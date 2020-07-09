Двоих депутатов от ЛДПР задержали по уголовному делу хабаровского губернатора

Политика

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Двоих депутатов краевой думы задержали по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Их подозревают в мошенничестве.

Речь идет о депутатах Сергее Кузнецове 1954 года рождения и Дмитрии Козлове 1981 года.

Источник РИА Новости сообщил, что оба состоят в ЛДПР.

Напомним, главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали ночью 9 июля. Его привезли в Москву, меру пресечения выберет Басманный суд.

В 2019 году этот же суд арестовал бизнес-партнера Фургала Николая Мистрюкова. Его подозревают в убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на еще одного предпрнимателя. Предположительно, именно он указал на Фургала как организатора убийств.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился задержанием Фургала. Он заявил, что тот не преступник, и обещал, что политика не исключат из партии.