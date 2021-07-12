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Политика
Дональд Трамп принял решение по поводу участия в выборах 2024 года. Но яснее не стало
12 июля, 2021 07:28
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POOL/Keystone Press Agency/Global Look press
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уже точно знает ответ на вопрос о своем участии в новых президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
«Я знаю ответ», сказал Трамп, однако свои планы относительно выборов он не раскрыл, поскольку это может повлиять на финансирование его избирательной кампании, пишет «РИА Новости».
Ранее Трамп уже заявлял, что принял окончательное решение относительно своего участия в предстоящих президентских выборах в 2024 году.
Ведущий телеканала Fox News спросил Трампа, будет ли он баллотироваться вновь. «Да», - ответил бывший президент США, отметив, «не то чтобы я этого хотел».
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