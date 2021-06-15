Новости – Политика
Политика
Долгожданная встреча Владимира Путина и Джо Байдена закончится ничем
15 июня, 2021 22:08
1 мин
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
По результатам саммита 16 июня в Женеве, где пройдёт первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, никаких документов подписываться не будет. Подобная процедура предусмотрена не была. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Никаких подписных документов не предусматривается», - сказал пресс-секретарь президента в комментарии РИА «Новостям».
Ране стало известно, что в Женеву уже прибыл Джо Байден и российская делегация. Президенты обеих стран дадут пресс-конференции перед началом встречи. Путин в Швейцарию еще не вылетел, но выступит он завтра первым.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку