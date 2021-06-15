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Политика
Министр иностранных дел России ожидает вскрытия в Швейцарии
15 июня, 2021 20:33
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Делегация России прибыла в Женеву, где 16 июня пройдет встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Последний прибудет в Швейцарию завтра.
Среди членов российской делегации присутствует глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Во время заселения в гостиницу он сообщил, что настроение перед саммитом у него шикарное. Также у министра спросили о результатах теста на коронавирус, который министр сдал по прибытии.
«Вскрытие покажет», - отшутился в ответ Лавров.
РИА «Новости» отмечает, что в Женеву также прибыл пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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