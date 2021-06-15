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Политика
Джо Байден прилетел в Женеву первым, но все равно будет вторым после Владимира Путина
15 июня, 2021 17:57
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Michailidis/EUC/globallookpress
16 июня президент РФ Владимир Путин даст пресс-конференцию раньше своего коллеги из США Джо Байдена. Общение глав государств с прессой приурочено к первой очной встрече президентов, которая пройдёт в Женеве. Об этом стало известно агентству Bloomberg.
Пресс-конференция Байдена будет дана после аналогичного мероприятия российского президента. При этом, по данным РИА «Новости», Байден в Женеву уже прибыл. Его самолёт приземлился в Швейцарии, куда американский лидер прилетел после саммита стран-НАТО в Брюсселе.
Информации о вылете Владимира Путина в Женеву пока не поступало.
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