Дмитрий Стешин: Надеюсь, «майдану» готовят сюрприз

Он лично наблюдал 7 цветных революций по всему миру, от «арабской весны» до украинского Майдана, и видел их последствия. «Русская Планета» поговорила с корреспондентом «Комсомольской Правды» Дмитрием Стешиным и узнала, что он думает о митингах в Москве, как изменились протесты со времён Болотной и какая судьба им уготована.

Дмитрий, как изменились российские протесты за последние несколько лет?

- Мне показалось, что сменилось поколение протестующих. Подросла школота. Она не то что аполитична – она абсолютно антигосударственная. Мне есть, по кому судить. Они Россию называют исключительно «рашкой». В своих группах, где участникам по 10-14 лет, все топят за Навального. То есть этот молодёжный протест реализуется на очень удачной поляне.

Во времена Болотной они были слишком маленькими. Те, кто был на «болотке», ещё помнили отголоски 90-х, как мы питались пальмовым жиром и ножками Буша. Это же поколение не пуганое абсолютно.

К тому же, сейчас письмо с континента на континент идет мгновенно. И те, кто отвечают за внутреннюю политику у нас в стране, они не до конца это понимают - в регионах так точно. Когда я работал на протесте на «скверном» майдане в Екатеринбурге – единственное, что догадались сделать местные власти, это запретить региональным телеканалам освещать протест. Это смотрится дико – потому что никто из тех, кто там протестовал, не смотрит эти каналы. У каждого есть телефон, камера, каждый сам себе оператор, и люди собираются даже не по призывам, а по трансляциям во Вконтакте и Инстаграм.

То же было и в Киеве. В 30-градусные морозы на Майдан исправно подвозили горячую еду, топливо и покрышки, беспрепятственно по расписанию вывозили биотуалеты. Майдан питался электричеством от окрестных зданий. Достаточно было его отключить – и все бы разбежались за сутки. Но городские власти сказали: нет, это невозможно, здания заморозим. А в итоге заморозили всю страну.

Понятно, что власть не школьников боится, а тех, кто придёт потом. Кто это может быть?

- Это будет следующее, второе поколение наших граждан, которые работают в интересах третьих стран. В конце 80-х был первый призыв, они страну изменили, их даже пустили во власть - но ненадолго. Теперь они хотят реванша. И плюс постперестроечные «зубры», такие, как Явлинский – они все до сих пор работают.

Удастся ли? За примерами далеко ходить не нужно: после февраля 1917 года был октябрь…

- Пока не понятно, кто придет после них, но можно посмотреть, как эта ситуация отзеркалилась на Украине. После Майдана всем «героям» дали за власть подержаться, но ни к чему хорошему это не привело. Возможно, у нас будет точно так же – при том, что эта публика мечтает об Украине, она для них образец для подражания. Но такой политической силы, как большевики, чтобы отодвинуть майданщиков от власти и всем управлять, в России нет. Политическая поляна в стране зачищена, есть только провластные партии, и по каким-то причинам включён режим лояльности для прозападных антисистемных политиков. Знающие люди говорили мне, что таким образом канализируется протест. Но уверены ли они в том, что смогут держать его под контролем?

Майдан опирался на мощную прослойку людей, прошедших обучение в лагерях, которые умели обращаться с оружием. А у нас - у кого есть такая сила? Первые, кто приходят на ум – спящие ячейки ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация – прим. РП), которые могут задействовать мигрантскую среду.

- Эту карту уже начали отыгрывать. Есть такой ресурс – Яндекс.Дзен, который монетизирует блоги. Там чётко следят, чтобы в рейтинг не попали блоги людей, которые поддерживают власть. И в последнее время там начало появляться большое количество статей о миграции в России. Причём морально устаревшие – это всё было проговорено ещё в начале двухтысячных. Но они вызывают нешуточный резонанс, у них бешеные прочтения. Может, сознательно готовят, но сейчас разыгрывать мигрантскую карту не время. Возможно, дождутся какого-то серьёзного социально-экономического кризиса. Страшно будет, если вся эта мигрантская масса останется здесь без работы.

Нам как раз обещают и рецессию, и кризис…

Да. И что делать с 10-миллионной, по скромным подсчётам, оравой в таком случае? К тому же, будет безработица и среди наших жителей. И сейчас есть скрытая безработица, о которой мало говорят – среди пенсионеров. Те места, где они раньше работали, там сейчас плотно мигранты сидят, ещё и очередь.

Основная часть мигрантов всё же осела в Питере и в Москве. В провинции их почти нет. Но это само по себе должно бы вызывать опасения у наших властей – потому что власть берётся не в провинциях, а в столицах.

Меня поражает другое. Власть, когда ей нужно, прекрасно справляется с терроризмом на Кавказе, с националистическими движениями - всех разгонят, посадят или заткнут. Но внятно объяснить, зачем нам нужно такое количество чужих людей, не совсем к нам лояльных (судя по последним терактам) и неконтролируемым – никто не может. Может, это и выгодно какому-то бизнесу, но стратегически если думать? Боюсь, уж не троянский ли это конь, которого загнали в нашу московскую конюшню…

А с Украины «туристы» не приезжали?

- Погранслужба - одна из немногих структур, к кому нет никаких претензий по поводу лояльности Конституции и государству. Все эти потенциальные «туристы» посчитаны, базы по боевикам собраны. Прошла информация, что 40 человек ветеранов АТО приехали, но это похоже на вброс, как про поезд с «правосеками» (членами запрещённой в РФ террористической организации «Правый Сектор» - прим. РП) в Крыму. Если бы их и правда задержали – то их бы показывали по всем каналам, и это было бы концом «майдана».

Почему сейчас протесты формируются вокруг локальных проблем?

- Они будут цепляться за всё. Та же Мосгордума, которая ничего не решает, никому не нужна. Как пример – вчера упал самолёт, слава Богу, без жертв. Но пошла волна, что виноваты московские чиновники, которые устроили там свалку. Если ещё глубже копать, то виновата сила притяжения планеты, но посмотрите, как они ловко отрабатывают: треплют власть как охотничьи собачки с хвостиками бубликом - пока зверь на охотников с ружьями не выйдет. Власть у них под микроскопом, а благодаря информресурсам они могут любой скандал разогнать.

В Архангельске и Вологодской области ко мне люди подходили постоянно и спрашивали – вот вы из Москвы, скажите - будет ли у нас свалка? Будут ли нам на вертолетах мусор сбрасывать в прямо в болота? Причем несли порой такую ересь, что даже комментировать было сложно. Люди «подогреты», провинцию качают. И, что пугает, там в региональных медиа засилье людей с прекрасными лицами, чистых, рафинированных – «Эху Москвы» будет чему поучиться. И в Екатеринбурге так же было. Это целая сеть региональных порталов, они во всех городах сидят. Складывается ощущение, что готовятся запалить со всех сторон.

Иногда кажется, что власти сами создают культ вокруг оппозиционных лидеров…

- Меня как-то приглашали в Общественную палату как эксперта по Майдану. Я им сразу сказал, что никакой «майдан» невозможен без предательства в самых высших эшелонах власти. Их даже перекосило.

Что делать простому русскому человеку во всём этом хаосе?

- Может, нас постепенно подводят к мысли, чтобы всё завершилось при одобрении большинства народа так, как это произошло в Египте в 2013 году при контрреволюции. Когда один выстрел непонятно кого по офицеру, стоящему в оцеплении, привел к тому, что армия открыла огонь по протестантам из всех стволов. К утру там были сотни погибших. И всё закончилось. Единственное, что смогли сделать «Братья мусульмане» (организация признана в России террористической и запрещена – прим. РП) перед тем, как попрощаться с властью - спалить около 30 христианских храмов.

У нас власть теряет ресурс, на который можно было бы опереться. Этот ресурс очень ярко проявил себя в 2014-2015 годы, но потом всё спустили на тормозах, сложно было объяснить про Донбасс, про Новороссию… Но не покидает надежда, что каждое выступление наших системных или несистемных либералов заканчивается неожиданным «ответом». Когда в начале 2000-х они бегали, подогретые «оранжевой» революцией, получили «Селигер» и прокремлёвские молодёжные движения, которые хоть и критиковали со всех сторон, но они были, и работали, в том числе и на улицах. После «Болотной» они получили Крым. И сейчас, надеюсь, им какой-то сюрприз готовят.