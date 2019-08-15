От птиц у самолета «Уральских авиалиний» отказали два двигателя
Стая птиц угодила в два двигателя самолета «Уральских авиалиний», вылетевшего из «Жуковского» в Симферополь. После этого силовые установки отказали, и борт начал планировать.
О попадании птиц в двигатели сообщила авиакомпания. Там рассказали, что самолет сильно поврежден и отстранен от полетов, передает «Интерфакс».
Пассажиров эвакуировали в терминал аэропорта. В салоне были 224 пассажира.
В Минздраве сообщили о 23 пострадавших, в больницах находятся 22 человека.
Напомним, инцидент произошел 15 августа. Самолет Airbus A-321 вылетел из «Жуковского» в Симферополь. Спустя 15 минут после взлета пассажирский борт совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья.
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