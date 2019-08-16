ФСБ впервые раскрыла число прибывших на работу в РФ мигрантов

За первые полгода в Россию прибыли на работу 2,4 млн мигрантов. Это следует из первой за 20 лет статистики погранслужбы ФСБ.

В ней говорится, что более 900 тыс. мигрантов приехали из Узбекистана, 523,9 тыс. – из Таджикистана, 265 тыс. – из Киргизии и около 165 тыс. – из Украины. Для работы в Россию прибыли также 50,2 тыс. китайцев, 10,8 тыс. немцев, еще 10,2 тыс. приехали из Турции, 4,3 тыс. – из Великобритании и 3,7 тыс. – из США.

Всего с января по июнь Россию посетили свыше 15 млн иностранцев, передает РБК. Они приезжали с учебными, рабочими, туристическими целями.

В ноябре 2018 года Росстат обновил приказ, предусматривающий учет ФСБ приезжих в Россию. В нем появилось требование указывать количество мигрантов, прибывших в Россию с целью работы.