Дмитрий Песков заявил о «старой пластинке» в расследовании о «дворце» Владимира Путина

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В материале утверждается, что президент РФ Владимир Путин владеет дворцом около Геленджика, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей.

Песков заявил, что информация, которая приводится в расследовании, не соответствует действительности, дворцов у Путина нет.

«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — рассказал Песков изданию Daily Storm.

Напомним, фильм про «дворец Путина» был опубликован 19 января на Youtube-канале ФБК. Менее чем за час материал посмотрел 1 млн человек.