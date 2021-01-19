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Дмитрий Песков заявил о «старой пластинке» в расследовании о «дворце» Владимира Путина

Антон Мельников
19 января, 2021 18:55
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 18:55
1 мин
Youtube / Россия 24
Youtube / Россия 24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В материале утверждается, что президент РФ Владимир Путин владеет дворцом около Геленджика, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей.

Песков заявил, что информация, которая приводится в расследовании, не соответствует действительности, дворцов у Путина нет.

«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — рассказал Песков изданию Daily Storm.

Напомним, фильм про «дворец Путина» был опубликован 19 января на Youtube-канале ФБК. Менее чем за час материал посмотрел 1 млн человек.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Алексей Навальный
расследование
ФБК
1 мин
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