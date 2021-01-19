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Расследование про «дворец» Владимира Путина набрало 1 млн просмотров менее чем за час

Антон Мельников
19 января, 2021 18:02
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 18:02
1 мин
Youtube / Алексей Навальный
Youtube / Алексей Навальный

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального опубликовал новый фильм-расследование под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Фильм опубликован на канале ФБК в Youtube. Менее чем за час материал набрал 1 млн просмотров. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сторонница Навального отметила, что данные о просмотрах следуют из внутренней статистики Youtube. Она привела скриншот данных на своей странице в соцсети Twitter.

Отметим, на момент публикации новости на «Русской планете», согласно публичной статистике Youtube, фильм посмотрело 453 тысячи человек.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Алексей Навальный
расследование
ФБК
1 мин
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