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Общество
Расследование про «дворец» Владимира Путина набрало 1 млн просмотров менее чем за час
19 января, 2021 18:02
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Youtube / Алексей Навальный
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального опубликовал новый фильм-расследование под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Фильм опубликован на канале ФБК в Youtube. Менее чем за час материал набрал 1 млн просмотров. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Сторонница Навального отметила, что данные о просмотрах следуют из внутренней статистики Youtube. Она привела скриншот данных на своей странице в соцсети Twitter.
Отметим, на момент публикации новости на «Русской планете», согласно публичной статистике Youtube, фильм посмотрело 453 тысячи человек.
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