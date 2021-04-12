Дмитрий Песков прояснил истинные причины отмены авиасообщения с Турцией

Политика

Решение российских властей приостановить авиасообщение в Турцией не связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Анкару и встретился с турецким главой Реджепом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос, существует ли взаимосвязь между ограничением полётов по турецкому направлению и визитом Зеленского в Анкару.

«Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — приводит ответ пресс-секретаря РИА «Новости».

Напомним, визит Зеленского в Анкару прошел в прошедшую субботу, 10 апреля. На встрече Эрдоган напомнил, что Турция имеет принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма» Россией. Также он поддержал возможное вхождение Украины в НАТО.

Ранее сегодня стало известно, что власти РФ ограничат авиасообщение с Турцией. Об этом в нашем материале.