В Стамбуле начались переговоры лидеров Турции и Украины

Политика

В Стамбуле началась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского.

Зеленский с супругой прибыл в Турцию с официальным визитом рано утром. Президенты двух стран обсудят ситуацию в Донбассе и другие и глобальные проблемы.

Кроме того, темами визита заявлено соглашение о свободной торговле между странами и туризм. Сколько времени президент Украины пробудет в стране, не уточняется, пишет РИА «Новости».