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Политика
В Стамбуле начались переговоры лидеров Турции и Украины
10 апреля, 2021 17:26
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В Стамбуле начались переговоры лидеров Турции и Украины
В Стамбуле началась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского.
Зеленский с супругой прибыл в Турцию с официальным визитом рано утром. Президенты двух стран обсудят ситуацию в Донбассе и другие и глобальные проблемы.
Кроме того, темами визита заявлено соглашение о свободной торговле между странами и туризм. Сколько времени президент Украины пробудет в стране, не уточняется, пишет РИА «Новости».
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