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Политика

Дмитрий Песков объяснил очень странное поведение Владимира Путина после вакцинации

Антон Мельников
13 мая, 2021 17:42
2 мин
Антон Мельников
13 мая, 2021 17:42
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин продолжает соблюдать режим изоляции несмотря на то, что он прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ранее такое поведение Путина вызвало непонимание.

В беседе с журналистами Пескова спросили почему российский президент будет проводить переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем не лично, а по видеосвязи.

«Все-таки режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства», — ответил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Путин продолжает соблюдать меры предосторожности именно из-за того, что он — президент страны, передаёт Znak.com.

Напомним, 23 марта Кремль сообщил, что президент РФ получил укол первым компонентом вакцины от коронавируса. В середине апреля сообщалось о втором уколе. 10 мая Путин сообщил, что результат полученных уколов оказался «позитивным». В тоже время то, что Путин продолжил соблюдать режим изоляции показалось журналистам «очень странным».

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Президент
Изоляция
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