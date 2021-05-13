Дмитрий Песков объяснил очень странное поведение Владимира Путина после вакцинации

Политика

Президент РФ Владимир Путин продолжает соблюдать режим изоляции несмотря на то, что он прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ранее такое поведение Путина вызвало непонимание.

В беседе с журналистами Пескова спросили почему российский президент будет проводить переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем не лично, а по видеосвязи.

«Все-таки режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства», — ответил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Путин продолжает соблюдать меры предосторожности именно из-за того, что он — президент страны, передаёт Znak.com.

Напомним, 23 марта Кремль сообщил, что президент РФ получил укол первым компонентом вакцины от коронавируса. В середине апреля сообщалось о втором уколе. 10 мая Путин сообщил, что результат полученных уколов оказался «позитивным». В тоже время то, что Путин продолжил соблюдать режим изоляции показалось журналистам «очень странным».