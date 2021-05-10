У Владимира Путина обнаружился «позитивный» результат тестирования на коронавирус

Политика

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что днем ранее он сдал тест на коронавирус и он показал «позитивный» результат. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами в Сочи.

«Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз девятого (мая – прим.), вчера, взяли анализы (на коронавирус – прим.) и результат позитивный», - заявил Путин.

Он отметил, что анализы показали хорошие данные по антителам к коронавирусу

«Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший», - добавил президент.

Также Путин сообщил, что «хорошие результаты» в России отмечены по вакцинации населения и призвал граждан сделать прививки «не теряя время», передаёт «Интерфакс».

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки, - заявил он. - Результаты очень хорошие по стране.

Отметим, по данным Росстата на начало 2021 года, в России проживает порядка 146,2 млн жителей. Таким образом, в России провакцинировано чуть менее 15% населения.

Ранее СМИ обратили внимание на «очень странное» поведение Влдимира Путина.