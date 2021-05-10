Получивший две прививки от коронавируса президент почему-то ведет себя «очень странно»

Политика

Президент РФ Владимир Путин не намерен менять свой «коронавирусный» режим работы и продолжит участвовать в заседаниях и мероприятиях удаленно. Контактирующие же с ним люди по-прежнему будут помещаться на карантин. Об этом сообщили источники «Проекта». По словам издания, такое поведение Путина «очень странно», поскольку ранее он полностью прошел вакцинацию и у него должны были выработаться антитела к коронавирусу.

Напомним, согласно заявлениям Кремля, укол вторым компонентом вакцины от коронавируса президент получил около четырёх недель назад. «Проекта» отмечает. Что за это время, «по самым строгим оценкам», антитела у Путина уже должны были появиться.

«Было бы логично, если бы Путин или уже вышел, или собирался бы в ближайшее время выйти из режима строгой изоляции», - пишет издание.

Тем не менее, подобных заявлений от президента или его представителей не было. Отмечается, что среди мировых лидеров Путин – «единственный в мире публичный лидер», который уже год находится в режиме строгой изоляции и «закрылся от людей».

«Контактирующие с главой государства люди по-прежнему должны сидеть на карантине до двух недель», - поясняет «Проект».

По сведениям издания, перед визитом Путина 27 апреля в Эрмитаж, встречавшихся с президентом сотрудников отправили на двухнедельный карантин, хотя после прививки прошло уже 5 недель. Тоже самое повторилось с теми, кто встречался с президентом на Параде Победы 9 мая.

Издание утверждает, что «в ближайшем будущем» режим президента не изменится.

«Все журналисты и сотрудники администрации Кремля, которые будут контактировать с президентом на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня (то есть через десять с половиной недель после прививки) заблаговременно отправятся на карантин», - сообщается в Telegram-канале «Проекта».

«Во всех случаях, когда мероприятия проходили очно, собеседники Путина предварительно сидели на карантине», - подчеркивает собеседник издания.

Близкий к администрации президента РФ источник добавил, что глава РФ, скорее всего, «еще долго будет жить в режиме изоляции». При этом речи о том, что президента начнут сопровождать журналисты кремлевского пула, на данный момент вообще не идет.