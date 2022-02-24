Дмитрий Медведев рассказал о цели спецоперации на Украине
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является обеспечение безопасности Донбасса.
Он подчеркнул, что ранее президент страны Владимир Путин точнее сформулировал ответ на этот вопрос, позже его продублировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, упомянув о сроках окончания военных действий.
Медведев, в свою очередь, добавил, что республики Донбасса сами обратились к России с просьбой принять соответствующие решения.
«Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе», - процитировало Медведева информагентство РИА Новости.
Напомним, официальный представитель Кремля заявил, кто украинцам придется сделать выбор. Тем временем сотрудники российских СМИ публично осудили действия российских властей в отношении Украины.