Свыше 50 российских журналистов публично осудили военную операцию, начатую РФ на Украине
Корреспонденты российских СМИ и эксперты, пишущие про внешнюю политику РФ, публично выступили против действий Кремля в отношении Украины.
«Осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине», - говорится в заявлении журналистов.
Подписи под соответствующим сообщением в текущему часу оставили журналисты «Новой газеты», РБК, «Эха Москвы», «Коммерсанта», телеканала «Дождь»*, «Эха Петербурга», «Фортанги», «The Bell», RTVI, «Сноба», «Известий».
Кроме того, свои фамилии вписали специалисты в области международных отношений: научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков, историк, автор учебника «Международные конфликты» Александр Сафонов, руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин и другие.
«Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий», - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале журналиста «Коммерсанта» Елены Черненко.
В настоящее время заявление подписали 55 человек.