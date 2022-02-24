В Кремле на вопрос об «оккупации» ответили, что украинцам придется сделать свой выбор
В Официальной резиденции президента РФ Владимира Путина рассказали о целях и сроках спецоперации на Донбассе.
По словам пресс-секретаря лидера российского государства Дмитрия Пескова, сейчас речь идет о «демилитаризация и денацификация Украины», поскольку и первое, и второе представляют угрозы для нашего государства и народа. О сроках говорить пока рано, они зависят от результативности и целесообразности военных действий. К тому же, определять их будет Путин, как верховный главнокомандующий.
Кроме того, по словам официального представителя Кремля, слово «оккупация» в данном случае неприменимо.
«Ну вот. А остальное уже будет под вопрос выбора украинского народа», - заключил Песков.
Разговор с ним опубликован в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».