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Политика
Дмитрий Медведев отреагировал на заморозку его иностранных счетов
26 февраля, 2022 12:59
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Kremlin Pool/Global Look Press
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал санкции, которые Запад ввел против него.
Сегодня, 26 февраля Евросоюз ввел санкции против Медведева, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы МВД Владимира Колокольцева. Ограничения касаются заморозки зарубежных активов.
Медведев на своей странице «Вконтакте» заявил, что члены его семьи и он сам не имели и не имеют иностранных счетов и имущество за рубежом.
Он также подчеркнул, что «эти чудесные запреты» ничего не изменят, в том числе и проведение специальной военной операции по защите Донбасса.
Евросоюз придумал санкции лично против Владимира Путина и Сергея Лаврова.
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