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Политика
Евросоюз придумал санкции лично против Владимира Путина и Сергея Лаврова
25 февраля, 2022 16:50
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Kremlin Pool/Global Look Press
Евросоюз намерен ввести санкции, которые должны напрямую коснуться президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, ЕС планирует заморозить «активы» Путина и Лаврова в рамках санкционного пакета санкций, который обсуждается сегодня, 25 февраля.
При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, российский лидер держит деньги в банке «Россия», как и другие представители высшего руководства страны, который уже находится под санкциями, пишет «РИА Новости».
Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владимира Зеленского о нейтральном статусе Украины.
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