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Политика
Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владимира Зеленского о нейтральном статусе Украины
25 февраля, 2022 16:12
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Dmitry GolubovichRussian Look/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался относительно заявления украинского лидера Владимира Зеленского о нейтральном статусе Украины.
Сегодня, 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Целью специальной операции России на Украине является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации страны, об этом заявлял российский лидер Владимир Путин, пишет «РИА Новости».
«А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса». – заявил Песков.
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