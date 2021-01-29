Депутатам «Единой России» приказали насильно продвигать видео про пустой «дворец Путина»

Политика

Источник издания Znak.com сообщил, что депутаты Госдумы РФ от «Единой России» получили специальное распоряжение относительно видеоролика про «дворец Путина», который опубликовал Telegram-канал Mash. Этот материал депутатам и их помощникам следует всячески пиарить в социальных сетях и на других платформах.

Кроме того, распоряжение снабдили текстом с «общим посылом», который необходимо прикреплять к ролику. Смысл текста должен передавать мысль о том, что «„Расследование“ Навального — это фейк, заказуха в чистом виде. Совсем ничего из его фильма нет в реальности. В нем вся информация искажена».

Также в примере текста сообщается, что расследование Алексея Навального про «дворец» президента РФ Владимира Путина в Геленджике – заказуха «западных хозяев» и «целенаправленная атака на Путина со стороны западных спецслужб».

Znak.com сообщает, что данную разнарядку пресс-служба партии «Единая Россия» пока не прокомментировала.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, согласно которому, Владимиру Путину принадлежит особняк на черноморском побережье. Материал был опубликован 19 января, за 10 дней число просмотров превысило 100 тысяч.

29 января Telegram-канал Mash опубликовал другой материал, из которого следует, что внутри «дворец» Путина находится в стадии серого бетона и сделаны только фасадные работы.