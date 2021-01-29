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Депутатам «Единой России» приказали насильно продвигать видео про пустой «дворец Путина»

Антон Мельников
29 января, 2021 22:36
2 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 22:36
2 мин
Youtube / Алексей Навальный
Youtube / Алексей Навальный

Источник издания Znak.com сообщил, что депутаты Госдумы РФ от «Единой России» получили специальное распоряжение относительно видеоролика про «дворец Путина», который опубликовал Telegram-канал Mash. Этот материал депутатам и их помощникам следует всячески пиарить в социальных сетях и на других платформах.

Кроме того, распоряжение снабдили текстом с «общим посылом», который необходимо прикреплять к ролику. Смысл текста должен передавать мысль о том, что «„Расследование“ Навального — это фейк, заказуха в чистом виде. Совсем ничего из его фильма нет в реальности. В нем вся информация искажена».

Также в примере текста сообщается, что расследование Алексея Навального про «дворец» президента РФ Владимира Путина в Геленджике – заказуха «западных хозяев» и «целенаправленная атака на Путина со стороны западных спецслужб».

Znak.com сообщает, что данную разнарядку пресс-служба партии «Единая Россия» пока не прокомментировала.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, согласно которому, Владимиру Путину принадлежит особняк на черноморском побережье. Материал был опубликован 19 января, за 10 дней число просмотров превысило 100 тысяч.

29 января Telegram-канал Mash опубликовал другой материал, из которого следует, что внутри «дворец» Путина находится в стадии серого бетона и сделаны только фасадные работы.

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Алексей Навальный
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