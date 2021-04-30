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Политика

«Черта перейдена»: белорусские силовики сделали последнее предупреждение

Антон Мельников
30 апреля, 2021 01:35
3 мин
Антон Мельников
30 апреля, 2021 01:35
3 мин
Pixabay
Pixabay

В последнее время белорусская оппозиция радикализируется, у нее появляются «кровавые замыслы», ведется подготовка убийств, пыток и похищений. Всеми этими проявлениями радикальная оппозиция приравняла себя к террористам, а потому для борьбы будут применены соответствующие средства. Об этом в ходе беседы с журналистом телеканала СТВ заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«Никому мы не мстим, мы никому не угрожаем, не сводим счеты. Но в то же время мы их предупреждаем: черта перейдена», - заявил замглавы МВД.

По его словам, сейчас радикальные оппозиционеры «по своим замыслам и своим действиям» встали в один ряд с международными террористами.

«Для борьбы с международными террористами предназначены у нас спецподразделения, бойцы антитеррора, и я скажу так, что мы готовы выполнить задачу по пресечению вот этой вот группировки, группировок, их последователей, которые остались на свободе», - сообщил он, говоря о группе, которая планировала госпереворот и покушение на президента Александра Лукашенко.

Карпенков добавил, что «радикалы» думают, что власти будут бороться с ними исходя из уголовного и уголовно-процессуального кодексов. По его же мнению, таких людей следует ставить в один ряд с «международными террористами» и принимать соизмеримые этому меры.

«В таких случаях, когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции, и борьба идет с ними по законам контртеррористических операций и по законам профессионалов. А это значит, что борьба с ними будет осуществляться, как осуществляется израильскими подразделениями по отношению к их террористам», - пояснил замглавы МВД.

Карпенков подчеркнул, что силовые подразделения готовы начать действовать «как только поступит приказ» и где бы не находились противники, «без срока давности мы (спецслужбы – прим.) их найдем и мы их зачистим».

«Мы сделаем мир свободнее, а Республику Беларусь более защищенной», - приводит его слова TUT.by.

В этом же интервью Карпенков пообещал «найти и зачистить» оппозиционеров и их семьи.

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Оппозиция
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Силовики
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