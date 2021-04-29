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Русская планета
Политика

«Мы их знаем всех»: МВД Беларуси пообещало «найти и зачистить» оппозиционеров и их семьи

Антон Мельников
29 апреля, 2021 23:37
2 мин
Антон Мельников
29 апреля, 2021 23:37
2 мин
Youtube / TUT.BY. Политика
Youtube / TUT.BY. Политика

МВД предупреждает, что ведомству известны все представители «кровожадной оппозиции» Беларуси. Все они будут найдены, как только будет отдан соответствующий приказ или если оппозиционеры допустят насильственные действия. При необходимости, силовики всех «найдут и зачистят». Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил замглавы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи», - заявил замминистра.

По его словам, представители оппозиции часто «напоминают» сотрудникам МВД про их семьи и угрожают правоохранителям через жен и детей. В ответ на это ведомство готово предпринять самые жесткие меры.

«Я ни на что не намекаю, но если поступит приказ либо кто-то из них что-либо совершит по отношению к главе государства, членам его семьи, сотрудникам правоохранительных органов, к женам и детям наших сотрудников, наша реакция будет молниеносной и удар будет сокрушительным», - сказал в эфире Карпенков.

От отметил, что «удар» по противникам власти будет «симметричен абсолютно во всех планах и замыслах, которые имела оппозиция».

«Мы их найдем и зачистим. И пусть они знают, что возмездие неотвратимо», - подчеркнул замминистра.

Ранее Карпенков занимал пост главы Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Заместителем министра он стал 19 ноября 2020 года. По данным TUT.by, Карпенков принимал активное личное участие в подавлении протестов, которые начались в республике после президентских выборов в августе 2020 года.

Ранее глава МИД Беларуси признал «чрезмерные» действия властей на протестах.

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