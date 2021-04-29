Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

МИД Беларуси признал «чрезмерные» действия властей. Но тут же их оправдал

Антон Мельников
29 апреля, 2021 20:10
2 мин
Антон Мельников
29 апреля, 2021 20:10
2 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Участники несанкционированных акций, которые последовали за президентскими выборами в Беларуси, задерживались на митингах за конкретные правонарушения. При этом несправедливо задержанные люди были «освобождены и освобождаются сейчас». Об этом в ходе интервью телеканалу Euronews заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Министр признал, что иногда власти применяли избыточное насилие в отношении протестующих. Однако, по его словам, действия силовиков были оправданы.

«Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, но это была адекватная реакция на немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка государственного переворота, - заявил Макей. - Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми.»

Он отметил, что «на карту была поставлена судьба» республики.

Макей добавил, что сейчас в Беларуси абсолютно нормальная» и стабильная ситуация, а протестов нет.

Кроме того, в республике проходит «абсолютно эксклюзивный открытый диалог» по выработке поправок в Конституцию. Они должны быть подготовлены к 1 августа, после чего предложения вынесут на обсуждение общественности.

«Поэтому любой, кто хочет принять участие в этом диалоге, вовлечен», - приводит слова министра TUT.by.

Поделиться
ТЕГИ
МИД
Беларусь
Протесты
Владимир Макей
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!