МИД Беларуси признал «чрезмерные» действия властей. Но тут же их оправдал

Политика

Участники несанкционированных акций, которые последовали за президентскими выборами в Беларуси, задерживались на митингах за конкретные правонарушения. При этом несправедливо задержанные люди были «освобождены и освобождаются сейчас». Об этом в ходе интервью телеканалу Euronews заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Министр признал, что иногда власти применяли избыточное насилие в отношении протестующих. Однако, по его словам, действия силовиков были оправданы.

«Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, но это была адекватная реакция на немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка государственного переворота, - заявил Макей. - Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми.»

Он отметил, что «на карту была поставлена судьба» республики.

Макей добавил, что сейчас в Беларуси абсолютно нормальная» и стабильная ситуация, а протестов нет.

Кроме того, в республике проходит «абсолютно эксклюзивный открытый диалог» по выработке поправок в Конституцию. Они должны быть подготовлены к 1 августа, после чего предложения вынесут на обсуждение общественности.

«Поэтому любой, кто хочет принять участие в этом диалоге, вовлечен», - приводит слова министра TUT.by.