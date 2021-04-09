Будет «лондонский вариант»? Оперштаб обсудит вопрос о закрытии Турции для россиян

Политика

Росавиация, Минтранс, Роспотребнадзор и Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу 9 апреля обсудят вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией. Об этом сообщил федеральный чиновник и подтвердили два источника в авиаотрасли.

Чиновник заявил, что обсуждение вопроса связано с эпидемиологической ситуацией в туристической стране. Меры могут быть приняты во избежание завоза в Россию новых штаммов коронавируса.

О том, что вопрос о закрытии Турции обсуждается, знает источник в туротрасли. Он сказал РБК: «Мы морально готовимся к «лондонскому варианту»: Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции».

Ранее сообщалось, что правительство с высокой вероятностью закроет Турцию для россиян до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Говорилось, что на нее приходится наибольшее число завезенных штаммов коронавируса, в том числе британского и южноафриканского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал правительство срочно закрыть авиасообщение с Турцией. В противном случае, считает он, непринятие соответствующих мер станет для кабинета министров «большим поражением».