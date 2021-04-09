Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Будет «лондонский вариант»? Оперштаб обсудит вопрос о закрытии Турции для россиян

Лилия Караева
9 апреля, 2021 18:01
2 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 18:01
2 мин
Турция
Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres

Росавиация, Минтранс, Роспотребнадзор и Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу 9 апреля обсудят вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией. Об этом сообщил федеральный чиновник и подтвердили два источника в авиаотрасли.

Чиновник заявил, что обсуждение вопроса связано с эпидемиологической ситуацией в туристической стране. Меры могут быть приняты во избежание завоза в Россию новых штаммов коронавируса.

О том, что вопрос о закрытии Турции обсуждается, знает источник в туротрасли. Он сказал РБК: «Мы морально готовимся к «лондонскому варианту»: Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции».

Ранее сообщалось, что правительство с высокой вероятностью закроет Турцию для россиян до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Говорилось, что на нее приходится наибольшее число завезенных штаммов коронавируса, в том числе британского и южноафриканского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал правительство срочно закрыть авиасообщение с Турцией. В противном случае, считает он, непринятие соответствующих мер станет для кабинета министров «большим поражением».

Поделиться
ТЕГИ
Турция
Оперштаб
Авиасообщение
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!