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«Это будет большим поражением»: Жириновский призвал срочно закрыть «воздушные ворота» в Турцию

Лилия Караева
9 апреля, 2021 17:42
1 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 17:42
1 мин
Владимир Жириновский
Russian Look/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал срочно закрыть Турцию для россиян. Он заявил, что запрет на авиасообщение с Турцией станет примером «хорошей работы кабинета министров».

Жириновский объяснил, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в туристической стране есть риски завоза в Россию «заразы» и возникновения новой вспышки коронавируса.

«А если этого (закрытия авиасообщения - прим.) не будет сделано..., это будет большим поражением для правительства», - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он призвал «закрыть воздушные ворота в любые страны, где начался всплеск заболеваемости».

Ранее сообщалось, что правительство России с большой вероятностью закроет туризм в Турцию.

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