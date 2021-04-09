«Это будет большим поражением»: Жириновский призвал срочно закрыть «воздушные ворота» в Турцию

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал срочно закрыть Турцию для россиян. Он заявил, что запрет на авиасообщение с Турцией станет примером «хорошей работы кабинета министров».

Жириновский объяснил, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в туристической стране есть риски завоза в Россию «заразы» и возникновения новой вспышки коронавируса.

«А если этого (закрытия авиасообщения - прим.) не будет сделано..., это будет большим поражением для правительства», - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он призвал «закрыть воздушные ворота в любые страны, где начался всплеск заболеваемости».

Ранее сообщалось, что правительство России с большой вероятностью закроет туризм в Турцию.