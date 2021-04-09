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Политика

С высокой вероятностью правительство России объявит о приостановке туризма в Турцию

Лилия Караева
9 апреля, 2021 16:06
2 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 16:06
2 мин
Турция
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия может запретить гражданам туризм в Турцию. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на эту страну приходится самое большое количество завезенных случаев коронавируса.

По данным портала «Турпром», российское правительство с высокой вероятностью объявит о приостановке туризма до стабилизации ситуации с коронавирусом в этой стране.

Полный запрет станет катастрофой для туриндустрии - компаниям может грозить банкротство, поскольку путевки в Турцию распроданы на несколько месяцев вперед.

Существует второй вариант - введение двухнедельного карантина для возвращающихся из Турции туристов. Формально не запрещая туризм, власти таким решением сократят его минимум на 90%, так как большинство граждан не имеют возможность просидеть две недели дома из-за необходимости выйти на работу.

Ранее Китай запретил туризм в Турцию и отменил рейсы турецкой авиакомпании на свою территорию. О прекращении авиасообщения объявил Иран.

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Турция
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