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Брата и ближайшую сторонницу Алексея Навального задержали по «смешному» делу

Антон Мельников
28 января, 2021 00:28
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 00:28
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Брат оппозиционного политика Алексея Навального Олег задержан на 48 часов. Такая же мера предпринята в отношении сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.

Telegram-канал Mash отмечает, что и брат и сторонница Навального проходят по новому делу о нарушении антикоронавирусных правил.

Напомним, ранее силовики устроили серию обысков в отношении сотрудников ФБК. Правоохранители заявляют, что на протестных митингах 23 января, к которым причастны сторонники Навального, нарушались санитарные меры. Это стало причиной возбуждения уголовного дела, в рамках которого устроили массовые обыски и взломали дверь в квартире Навальных.

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Алексей Навальный
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ФБК
Любовь Соболь
1 мин
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