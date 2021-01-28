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Политика
Брата и ближайшую сторонницу Алексея Навального задержали по «смешному» делу
28 января, 2021 00:28
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«Русская планета» / Сергей Рыжик
Брат оппозиционного политика Алексея Навального Олег задержан на 48 часов. Такая же мера предпринята в отношении сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Telegram-канал Mash отмечает, что и брат и сторонница Навального проходят по новому делу о нарушении антикоронавирусных правил.
Напомним, ранее силовики устроили серию обысков в отношении сотрудников ФБК. Правоохранители заявляют, что на протестных митингах 23 января, к которым причастны сторонники Навального, нарушались санитарные меры. Это стало причиной возбуждения уголовного дела, в рамках которого устроили массовые обыски и взломали дверь в квартире Навальных.
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