Оппозиционеров и других неугодных режиму начали массово обыскивать силовики

Политика

27 января сотрудники правоохранительных служб устроили серию обысков у ряда активистов, оппозиционеров и их защитников. Известно по крайней мере о 11 местах и фигурантах обысков.

Так, сотрудники явились в квартиру оппозиционера Алексея Навального, также обыскам подвергли студию, в которой записывается контент для Youtube-канала «Навальный LIVE», офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). С обыском пожаловали в квартиру жены Алексея Навального Юлии, к сотруднику ФБК Георгию Албурову и пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.

Местом проведения обысков стали квартира участницы Pussy Riot Марии Алехиной и квартира её матери Натальи.

«МБХ медиа» сообщает, что также сотрудники пришли с обысками:

- К пресс-секретарю Юлии Галяминой Николаю Касьяну;

- К члену ЛПР Игорю Ефремову;

- К главе московского штаба Навального Олегу Степанову;

- К главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.