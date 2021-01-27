Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Силовики ломали дверь ради обыска в квартире Навального по «смешному» уголовному делу

Лилия Караева
27 января, 2021 16:29
1 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 16:29
1 мин
ОМОН
Мвд.рф

Полиция пришла с обыском в квартиру опппозиционера Алексея Навального в спальном районе Москвы. В помещении был его брат Олег, где находятся жена Юлия и сын политика, неизвестно.

Об обыске в Twitter сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом - прим.) Иван Жданов. Он рассказал, что силовики ломали дверь.

По информации Telegram-канала Baza, обыск в квартире в Марьино связан с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митингах 23 января. Власти сообщили, что на акциях протеста были больные коронавирусом.

Обыски планируют провести у всех представителей ФБК, в том числе у юриста Любови Соболь.

Навального задержали 17 января по возвращении из Германии. Он находится в СИЗО «Матросская тишина» - суд арестовал политика на 30 суток по ходатайству ФСИН.

Поделиться
ТЕГИ
Алексей Навальный
квартира
Обыск
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!