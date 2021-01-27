Силовики ломали дверь ради обыска в квартире Навального по «смешному» уголовному делу

Общество

Полиция пришла с обыском в квартиру опппозиционера Алексея Навального в спальном районе Москвы. В помещении был его брат Олег, где находятся жена Юлия и сын политика, неизвестно.

Об обыске в Twitter сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом - прим.) Иван Жданов. Он рассказал, что силовики ломали дверь.

По информации Telegram-канала Baza, обыск в квартире в Марьино связан с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митингах 23 января. Власти сообщили, что на акциях протеста были больные коронавирусом.

Обыски планируют провести у всех представителей ФБК, в том числе у юриста Любови Соболь.

Навального задержали 17 января по возвращении из Германии. Он находится в СИЗО «Матросская тишина» - суд арестовал политика на 30 суток по ходатайству ФСИН.